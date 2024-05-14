МИД России предупредил об опасности цветных революций в Средней Азии

Галузин: политика США и НАТО создает опасность цветных революций в Средней Азии

Политика США и их союзников из ЕС и НАТО создает опасность цветных революций в странах Средней Азии. О рисках в регионе предупредил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу — получить доступ к ресурсной базе региона и контролю за прилегающими через него транспортными артериями, а также системой водопользования», — рассказал он. Замминистра подчеркнул, что США и НАТО стараются вовлекать страны Средней Азии в партнерские программы и тренинги, а также не прекращают заходы относительно совместных учений на территории региона и размещения там своей инфраструктуры.

Галузин отметил, что Запад пытается «переформатировать регион под себя, застолбить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль прилегающие через него транспортные коридоры», а также превратить Среднюю Азию в «плацдарм для угроз безопасности России». По его словам, по достижении своих целей правительства стран региона перестанут быть для Запада «попутчиками» и «во весь рост заявит о себе опасность цветных революций».

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Москва является для Душанбе стратегическим партнером и союзником. Он отметил, что недруги хотели бы поссорить государства, но России и Таджикистану нужно сообща бороться с глобальными вызовами и угрозами.