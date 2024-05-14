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17:24, 14 мая 2024Мир

Мусульмане захотели голосовать за Трампа

Newsweek: Трамп обогнал Байдена в поддержке среди мусульман

Фото: Michael M. Santiago / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп обогнал действующего президента США Джо Байдена в поддержке среди мусульманских избирателей. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Согласно опросу, Трамп лидирует среди зарегистрированных избирателей Ближнего Востока, Северной Африки или мусульман в колеблющихся штатах, причем 57 процентов заявили, что планируют поддержать его в ноябре. Лишь 25 процентов заявили, что поддерживают Байдена», — передает издание.

Такие результаты связаны с реакцией Байдена на конфликт между Израилем и ХАМАС. Оказание военной помощи Тель-Авиву вызывает негативную реакцию среди мусульманского электората. Ситуация усугубляется тем фактом, что многие из них проживают в штате Мичиган, который является одним из ключевых колеблющихся штатов. В феврале этого года Байден набрал наименьший уровень поддержки в этом штате во время праймериз Демократической партии, что вызвало опасения в его избирательном штабе.

6 мая Трамп обогнал Байдена по уровню поддержки среди лиц с высшим образованием. Этот результат является уникальным для экс-президента, так как его основным электоратом являются малообразованные граждане.

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      Дарья Устьянцева
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