ОК «Юг»: видео избиения одесситки сотрудником ТЦК разрушает процесс мобилизации

Оперативное командование (ОК) «Юг» прокомментировало видео, запечатлевшее, как сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивает костылем 19-летнюю одесситку, которая снимала, как военный пытался увезти ее знакомого в военкомат. Подобные действия «работают в пользу врага» и «разрушают процесс мобилизации», заявил представитель ОК Владислав Назаров, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

По словам пострадавшей, опубликовавшей видео, инцидент произошел во время задержания ее парня. На записи видно, как к девушке подбегает мужчина в военной форме, оскорбляет ее, после чего ударяет костылями.

По словам Назарова, руководство ОК обратилось к правоохранителям, чтобы выяснить цель создания видео и определить, в чьих интересах оно было распространено. В ведомстве считают, что публикация подобных роликов дискредитирует военных с ТЦК и социальной поддержки. Иными словами, ОК стремится привлечь девушку к ответственности за съемку своего избиения из-за совершения «неразрешенных действий».

Ранее пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко заявил, что на Украине существует масштабное неприятие к армии на фоне продолжающихся боевых действий. Согласно опросам демографических центров, только около 30 процентов украинцев готовы пойти служить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).