В ВСУ заявили о массовом неприятии украинцев к армии

Майор ВСУ Бондаренко: на Украине существует масштабное неприятие к армии

На Украине существует масштабное неприятие к армии на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко в интервью El Pais.

«У нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил. (...) Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии», — заявил Бондаренко.

Издание отметило, что, согласно опросам демографических центров, около 30 процентов украинцев готовы пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Количество желающих поступить на службу начало сокращаться к концу 2023 года, как отметил старший офицер группы территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), после начавшегося летом безуспешного контрнаступления.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье неизвестный попытался поджечь здание ТЦК и бросил в него два коктейля Молотова. По факту произошедшего открыто дело по статье о теракте. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.