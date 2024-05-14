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12:03, 14 мая 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о массовом неприятии украинцев к армии

Майор ВСУ Бондаренко: на Украине существует масштабное неприятие к армии

Фото: Cтрингер / РИА Новости

На Украине существует масштабное неприятие к армии на фоне продолжающихся боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь военного командования Сумской области майор Александр Бондаренко в интервью El Pais.

«У нас масштабное социальное неприятие вооруженных сил. (...) Я очень хочу узнать, когда начался этот массовый отказ от армии», — заявил Бондаренко.

Издание отметило, что, согласно опросам демографических центров, около 30 процентов украинцев готовы пойти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Количество желающих поступить на службу начало сокращаться к концу 2023 года, как отметил старший офицер группы территориального центра комплектования (ТЦК; украинский аналог военкоматов), после начавшегося летом безуспешного контрнаступления.

Ранее в подконтрольном Киеву городе Запорожье неизвестный попытался поджечь здание ТЦК и бросил в него два коктейля Молотова. По факту произошедшего открыто дело по статье о теракте. Нарушителю грозит до десяти лет лишения свободы.

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      Валентин Карант
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