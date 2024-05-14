На Украине раскритиковали слова Буданова о резервах ВСУ

Депутат Рады Бужанский осудил заявление Буданова об отсутствии резервов ВСУ

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский раскритиковал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за слова об отсутствии у войск резервов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам», — заявил Бужанский.

Депутат также задал вопрос, точно ли заявление об отсутствии резервов убедит союзников в том, что Украине нужно дальше помогать.

Ранее Буданов заявил, что украинские силы находятся на пределе и их резервы достигли минимума. Кроме того, как он утверждает, в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.