Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:05, 14 мая 2024Бывший СССР

На Украине раскритиковали слова Буданова о резервах ВСУ

Депутат Рады Бужанский осудил заявление Буданова об отсутствии резервов ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский раскритиковал руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за слова об отсутствии у войск резервов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не совсем понял три вещи. В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам», — заявил Бужанский.

Депутат также задал вопрос, точно ли заявление об отсутствии резервов убедит союзников в том, что Украине нужно дальше помогать.

Ранее Буданов заявил, что украинские силы находятся на пределе и их резервы достигли минимума. Кроме того, как он утверждает, в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

      ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

      Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

      Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

      Под Новосибирском нашли редчайший гриб

      Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

      Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло

      В Кремле ответили на вопрос о первой встрече Путина с новым правительством

      Стало известно о панике в подразделениях ВСУ в Волчанске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше