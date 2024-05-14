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13:42, 14 мая 2024Мир

На Западе перечислили условия для диалога с Москвой

RS: для диалога с Москвой Западу нужно дать России ряд гарантий

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Для построения диалога с Москвой Западу необходимо дать России ряд гарантий. Их перечислил американский эксперт из Института Куинси Джордж Биб, его мнение приводит Responsible Statecraft (RS).

По словам Биба, западным странам нужно будет договориться с Россией о том, как и где страны Европейского союза (ЕС) смогут размещать свои вооруженные силы, а также обсудить, какие для этого будут ограничения.

«России необходимо некоторое понимание от Запада относительно того, что мы собираемся исключить в плане вмешательства во внутренние дела друг друга», — заявил он.

Ключевым моментом, по мнению эксперта, являются усилия, которые Западу следует прилагать для диалога с российским руководством, в частности с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Биба, Вашингтон для этого сделал недостаточно.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова вести с западными государствами диалог по стратегической стабильности в том случае, если все стороны будут находиться в равных условиях.

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      Лина Пивоварова
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