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16:20, 14 мая 2024Экономика

Названы подробности о новом иске капитана «Спартака» за несданные квартиры

Капитан «Спартака» Джикия подал второй иск к застройщику на 12,5 миллиона рублей

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Стала известна сумма, которую известный российский футболист, капитан клуба «Спартак» Георгий Джикия снова хочет отсудить у застройщика за не вовремя сданные квартиры. Подробности нового иска сообщило агентство «Москва».

На этот раз футболист «Спартака» потребовал у компании «Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли"» более 12,5 миллиона рублей, сообщила агентству в пресс-секретарь Тушинского районного суда столицы Марина Свиридова.

Из них Джикия просит взыскать расходы на самостоятельное устранение недостатков в размере 7 288 912 рублей, в счет уменьшения площади трех спорных объектов — 3 760 000 рублей, в счет уменьшения прав на долю в общедомовом имуществе — более 2 миллионов рублей. Также он требует обязать застройщика устранить нарушения договора долевого строительства.

О новом иске футболиста стало известно 13 мая. Судебное заседание по нему состоится 10 июня.

В декабре 2023 года Джикия потребовал от застройщика 6,8 миллиона рублей из-за несвоевременной сдачи объекта — дома на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках, где спортсмен приобрел шесть квартир. Суд обязал застройщика компенсировать иск на сумму 3,9 миллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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