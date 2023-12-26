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16:28, 26 декабря 2023Среда обитания

Капитан «Спартака» потребовал многомиллионную компенсацию за несданные квартиры

Футболист Джикия не дождался сдачи шести квартир в Москве и пошел в суд
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Известный российский футболист, капитан клуба «Спартак» Георгий Джикия не дождался своевременной сдачи шести своих квартир в Москве и потребовал от застройщика многомиллионную компенсацию за это. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет об объектах, расположенных в районе Хорошево-Мневники на улице Шеногина. Согласно договору, заключенному со спортсменом, «Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли"» должен был сдать многоквартирный дом во втором и третьем квартале 2023 года, однако не выполнил его условий. Тогда Джикия решил пойти в суд и потребовал от застройщика 6,8 миллиона рублей за то, что объекты не были сданы в срок. Заседание по этому делу пройдет 18 января 2024 года.

В декабре стало известно, что певец Филипп Киркоров подал иск к властям столицы из-за неверного, по его мнению, расчета налога на его квартиру, однако суд отклонил его.

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      Полина Кислицына
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