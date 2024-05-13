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19:36, 13 мая 2024Экономика

Капитан «Спартака» снова потребовал денег за несданные квартиры

Футболист Джикия подал иск к строительной компании за несданные квартиры
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Известный российский футболист, капитан клуба «Спартак» Георгий Джикия подал еще один иск к строительной компании о взыскании неустойки по договорам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Заявление поступило в Тушинский суд столицы, подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 10 июня, заявили в пресс-службе.

В декабре 2026 года капитан клуба «Спартак» Георгий Джикия потребовал от застройщика «Специализированный застройщик "Лидер строительной отрасли"» 6,8 миллиона рублей из-за несвоевременной сдачи объекта. Речь шла о шести квартирах, которые футболист приобрел в строящемся доме столичного района Хорошево-Мневники на улице Шеногина. По итогам рассмотрения дела суд обязал застройщика компенсировать иск на сумму около 4 миллионов рублей.

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      Мария Черкасова
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