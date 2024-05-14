Отряды шиитов заявили об ударе по Израилю с применением новых дронов

Группировки Ирака заявили о применении нового БПЛА «Аль-Арфад» для атаки Израиля

Иракские шиитские группировки в составе «Исламского сопротивления Ирака» заявили о применении нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для обстрела Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о двух дронах «Аль-Арфад», которые использовались впервые. Удар был нанесен вечером в понедельник, 13 мая, по «жизненно важной цели» в Эйлате на юге Израиле.

Ранее шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля. По словам боевиков, они продолжат атаковать объекты в Израиле в ответ на боевые действия в секторе Газа.

В апреле отряды шиитов сообщали об атаке на аэропорт в Хайфе. Согласно заявлению, удар был нанесен ночью с помощью беспилотника и стал ответом Израилю на потери среди палестинского гражданского населения.