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12:24, 14 мая 2024Мир

Песков ответил на обвинения Европы по поводу связи России с кибератаками

Песков: Москва отвергает безосновательные обвинения от ЕС по поводу кибератак

Фото: Алексей Майшев / POOL / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения со стороны государств — членов Европейского союза (ЕС) по поводу связи России с кибератаками. Его цитирует РИА Новости.

«Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем», — сказал он.

3 мая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака». 6 мая внешнеполитическое ведомство Германии отозвало для консультации посла в Москве Александра Ламбсдорффа.

В тот же день, 6 мая, Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.

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      Лина Пивоварова
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