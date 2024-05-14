Песков ответил на обвинения Европы по поводу связи России с кибератаками

Песков: Москва отвергает безосновательные обвинения от ЕС по поводу кибератак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения со стороны государств — членов Европейского союза (ЕС) по поводу связи России с кибератаками. Его цитирует РИА Новости.

«Все до одного эти заявления, все эти марши со стороны европейских столиц, они носят абсолютно безосновательный характер, и мы все эти объявления решительно отвергаем», — сказал он.

3 мая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака». 6 мая внешнеполитическое ведомство Германии отозвало для консультации посла в Москве Александра Ламбсдорффа.

В тот же день, 6 мая, Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России в Праге Александра Змеевского в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.