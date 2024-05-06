Германия отозвала посла в России для консультации

Германия отозвала для консультации посла в России из-за предполагаемых кибератак

Министерство иностранных дел Германии отозвало для консультации посла в России Александра Ламбсдорффа из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было принято решение отозвать посла графа Ламбсдорффа для консультаций в Берлин», — заявила представитель МИД ФРГ Катрин Дешауэр.

3 мая глава МИД ФРГ Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) в 2023 году. Она заявила, что это была «спонсируемая государством российская кибератака на Германию».

В тот же день Берлин выразил временному поверенному в делах России в ФРГ протест из-за якобы доказанной кибератаки.