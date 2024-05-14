Песков заявил об отсутствии обмена информацией с Украиной по «Северным потокам»

Песков: Россия не обменивается с Украиной информацией по «Северным потокам»

У России нет механизма обмена информацией с Украиной по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить», — рассказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача об подготовке подрыва газопроводов. Он добавил, что эта информация об участии Киева в диверсии заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран.

Ранее Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине. Потом их перевезли к базе НАТО в Румынии, а после этого в Польшу.

