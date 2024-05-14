Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 14 мая 2024Мир

Песков заявил об отсутствии обмена информацией с Украиной по «Северным потокам»

Песков: Россия не обменивается с Украиной информацией по «Северным потокам»

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

У России нет механизма обмена информацией с Украиной по взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас нет никаких механизмов обмена информацией с киевским режимом, да и вряд ли можно их себе сейчас представить», — рассказал Песков.

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова бывшего депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача об подготовке подрыва газопроводов. Он добавил, что эта информация об участии Киева в диверсии заслуживает внимания от Дании, Швеции и других стран.

Ранее Деркач заявил, что участников подрыва «Северных потоков» готовили в Житомирской области на Украине. Потом их перевезли к базе НАТО в Румынии, а после этого в Польшу.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин перевел Патрушева и тульского губернатора Дюмина в Администрацию президента. Какие еще перестановки там произошли?

      Популярный российский блогер объяснил нежелание переезжать в Европу

      Дачникам посоветовали обработать растения антидепрессантами после морозов

      50-летнюю Кейт Мосс и 27-летнего внука Боба Марли сняли в интимный момент

      В Кремле высказались о вмешательстве во внутренние дела Грузии

      ЕС продлил мандат своей миссии по гражданской безопасности Украины

      Бывший депутат Рады заявил о необходимости трибунала по преступлениям НАТО

      Россиянку приговорили к 11 годам за участие в деятельности ИГ

      Под Новосибирском нашли редчайший гриб

      Экс-депутат Рады заявил о планах Киева по созданию «грязной» бомбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше