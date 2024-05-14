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19:18, 14 мая 2024Мир

Последний союзник Трампа в Конгрессе поддержит его в суде

Fox News: последний союзник Трампа в Конгрессе Джонсон примет участие в суде

Фото: Rod Lamkey / CNP / Globallookpress.com

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон примет участие в суде над экс-президентом США Дональдом Трампом в знак поддержки. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Джонсон будет в Нью-Йорке на судебном процессе, что делает его последним союзником Трампа в Конгрессе, который предстанет рядом с экс-президентом в уголовном суде Манхэттена. Ожидается, что он также поговорит с журналистами возле здания суда после посещения», — отмечается в издании.

Авторы материала приводят слова политика о своем присутствии на судебном процессе. Джонсон сказал, что «это дело вообще не следовало возбуждать», но демократы, сторонники президента США Джо Байдена, «пытаются всячески давить на Трампа».

Помимо спикера Палаты там также будет присутствовать Вивек Рамасвами, бывший кандидат на первичные республиканские выборы 2024 года.

15 апреля начался суд над Трампом по делу о подкупе им порноактрисы, с которой он состоял в связи. В частности, во время избирательной кампании 2016 года он якобы выплатил звезде фильмов для взрослых Стефани Клиффорд, также известной как Сторми Дэниелс, порядка 130 тысяч долларов, чтобы она не предавала огласке их контакты.

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      Дарья Устьянцева
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