Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:53, 14 мая 2024Мир

Премьер Нигера обвинил США в подрыве отношений на фоне вывода американских войск

Премьер Нигера Зейн: действия США привели к выводу их войск из Нигера

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Действия США, направленные на подрыв отношений с Нигером, в итоге привели к выводу американских войск из страны. В этом Соединенные Штаты обвинил премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью The Washington Post.

«Во-первых, вы пришли сюда, чтобы угрожать нам в нашей стране. Это неприемлемо. И вы пришли сюда, чтобы указывать нам, с кем мы можем иметь отношения, что также неприемлемо. И все это вы делаете высокомерным тоном и без уважения», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что США угрожали Нигеру санкциями в случае предоставления Ирану доступа к урановым месторождениям.

По словам Зейна, американские войска не смогли оправдать свое присутствие в Нигере, так как не вели обещанную борьбу с терроризмом. Бездействие Соединенных Штатов он охарактеризовал как «недружественный шаг — прийти на нашу землю, но позволять террористам нападать на нас».

О намерении США вывести свои войска из Нигера 8 мая сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше