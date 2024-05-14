Премьер Нигера обвинил США в подрыве отношений на фоне вывода американских войск

Премьер Нигера Зейн: действия США привели к выводу их войск из Нигера

Действия США, направленные на подрыв отношений с Нигером, в итоге привели к выводу американских войск из страны. В этом Соединенные Штаты обвинил премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в интервью The Washington Post.

«Во-первых, вы пришли сюда, чтобы угрожать нам в нашей стране. Это неприемлемо. И вы пришли сюда, чтобы указывать нам, с кем мы можем иметь отношения, что также неприемлемо. И все это вы делаете высокомерным тоном и без уважения», — отметил премьер-министр.

Он добавил, что США угрожали Нигеру санкциями в случае предоставления Ирану доступа к урановым месторождениям.

По словам Зейна, американские войска не смогли оправдать свое присутствие в Нигере, так как не вели обещанную борьбу с терроризмом. Бездействие Соединенных Штатов он охарактеризовал как «недружественный шаг — прийти на нашу землю, но позволять террористам нападать на нас».

О намерении США вывести свои войска из Нигера 8 мая сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.