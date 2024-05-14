Президент Польши испугался действий России после победы на Украине

Дуда: Россия может напасть на другие страны в случае победы на Украине

Россия может «напасть» на другие страны, если победит в конфликте на Украине. Дальнейших действий России после победы в украинском конфликте испугался президент Польши Анджей Дуда, сообщает Bloomberg.

«Если им удастся победить на Украине, если им удастся достичь своих целей, они нападут на другие страны», — сказал польский лидер. По его словам, это могут быть страны Балтии, Финляндия и сама Польша.

При этом он подчеркнул, что нападение на другие страны не является неизбежным, однако отметил, что союзники по НАТО уязвимы.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что у России нет ни намерения, ни возможности напасть на страны Североатлантического альянса.