Президент Польши заявил о невозможности передачи Patriot Украине

Президент Дуда: Польша не сможет передать ВСУ Patriot, их нет в полном комплекте

Польша не сможет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в связи с тем, что у страны их пока нет в полном комплекте. Об этом сообщил президент республики Анджей Дуда, его цитирует ТАСС.

«Трудно сейчас говорить о том, чтобы мы передавали Украине системы Patriot, когда у нас еще нет этой системы в полном комплекте в Польше», — сказал он.

Дуда добавил, что семь лет назад страна заказала системы ПВО в США, а получать их Варшава начинает только сейчас.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не может поставить Украине новые Patriot, так как у Варшавы «нет достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться».