Путин утвердил министров силовых ведомств

Президент Путин указом утвердил министров силовых ведомств и главу МИД

Президент России Владимир Путин указом утвердил министров силовых ведомств. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков сохранили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД. Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Вечером 14 мая Путин подписал указ о назначении членов кабмина и директоров служб. Ранее в этот же день депутаты Госдумы утвердили всех предложенных премьером Михаилом Мишустиным министров.

Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подготовка первой встречи Владимира Путина с обновленным правительством состоится после утверждения и назначения всех кандидатур в его составе.