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17:46, 14 мая 2024Ценности

Регина Тодоренко пришла на премию в откровенном наряде

Регина Тодоренко посетила премию «Жара Music Awards» в топе и юбке с разрезом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко посетила премию «Жара Music Awards» в Москве в откровенном образе. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость вышла на публику в наряде белого цвета с многочисленными бусинами, который состоял из юбки длины макси с глубоким разрезом до бедра и укороченного топа с длинными рукавами. При этом она продемонстрировала оголенные ноги и кубики пресса.

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Тодоренко дополнила внешний вид массивными золотыми браслетами, серьгами и блестящими босоножками. Она собрала часть волос, а оставшиеся пряди оставила распущенными.

Ранее в мае Регина Тодоренко назвала свою фигуру в нижнем белье почти идеальной. 33-летняя знаменитость станцевала перед камерой в комплекте американского бренда Calvin Klein.

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      Екатерина Ештокина
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