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13:28, 14 мая 2024Мир

Россиянину пригрозили казнью в Индонезии

Detik: гражданину России грозит казнь в Индонезии за производство наркотиков

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии россиянину и двум гражданам Украины грозит казнь за производство наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом сообщает портал Detik.

Вместе с подельником, индонезийским гражданином, подозреваемые на вилле площадью 180 квадратных метров выращивали каннабис и наладили производство мефедрона. Как указал глава агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии комиссар Вахью Видада, россиянин сбывал наркотики через даркнет и Telegram.

«Мы также конфисковали оборудование для печати таблеток экстази, которое можно было использовать для производства наркотиков», — сказал Видада, добавив, что правоохранители конфисковали 10 килограммов марихуаны, 684 грамма мефедрона и 107 граммов кокаина.

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«Всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками, максимальное наказание за которые — смертная казнь и штраф в размере 10 миллиардов индонезийских рупий (около 620 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»)», — отмечает Detik.

В июне 2023 года россиянина депортировали с индонезийского острова Бали за выращивание марихуаны в съемном жилье после трех лет, проведенных в тюрьме.

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      Виктория Кондратьева
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