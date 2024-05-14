Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 14 мая 2024Россия

Россиянка устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры

Жительница Люберец устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из дома

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Жительница Люберец устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, все произошло в доме на улице Юности 13 мая. Россиянка, устроившая пожар, объявила, что «дом построен неправильно» и «там были демоны».

После того как ее квартира загорелась, девушка покинула помещение через окно, села на лавочку и стала читать книгу.

На место были вызваны сотрудники оперативных служб. Жительницу Подмосковья забрали врачи.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы женщина удерживала мать и девочку в горящей квартире.

До этого в Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины заявил о критической ситуации в Харьковской области

      Стало известно о ликвидации сдавшегося в плен на «Азовстали» командира «Азова»

      Россиянин оказался заблокирован в загоревшемся авто из-за ремня безопасности

      Генконструктор допустил запуск «Старта-1М» с Восточного

      Врачи приняли симптомы рака у женщины за распространенное заболевание кишечника

      В России назвали долю расчетов в нацвалютах со Средней Азией

      Россиянка устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры

      В Великобритании призвали перестать считать Россию врагом

      Две авиакомпании открыли продажу билетов в город на юге России

      Британским морпехам пообещали строительство кораблей с лазерным оружием и БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше