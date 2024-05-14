Россиянка устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры

Жительница Люберец устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из дома

Жительница Люберец устроила пожар во время обряда по изгнанию демонов из квартиры. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Как выяснило издание, все произошло в доме на улице Юности 13 мая. Россиянка, устроившая пожар, объявила, что «дом построен неправильно» и «там были демоны».

После того как ее квартира загорелась, девушка покинула помещение через окно, села на лавочку и стала читать книгу.

На место были вызваны сотрудники оперативных служб. Жительницу Подмосковья забрали врачи.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы женщина удерживала мать и девочку в горящей квартире.

До этого в Москве пожар на седьмом этаже жилого дома отрезал выход жильцам.