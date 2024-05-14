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18:42, 14 мая 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные платья на весну и лето

Стилист Ольга Токмакова: платья с разрезами будут модными весной и летом

Фото: Freepik

Стилист Ольга Токмакова перечислила россиянкам самые модные платья на весну и лето 2024 года. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Эксперт рассказала, что в текущем сезоне популярными стали изделия с разрезами и вырезами по бокам, а также модели асимметричного кроя. «Например, с бретелью только на одном плече. Рекомендую обратить внимание на платья, которые выглядят как обычные рубашки, только длинные — они всегда визуально стройнят. А носить их можно еще и как накидку: в расстегнутом виде надеть поверх топа с брюками», — заявила она.

Токмакова также обратила внимание на платья с запахом, способные сделать фигуру зрительно тоньше. При этом она отметила, что наиболее стильной в образах будет длина миди. Короткие платья А-силуэта тоже будут смотреться удачно, подчеркнула специалист.

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«Рисунки советую предпочесть геометрические, графичные. Но если есть линии, пусть они будут волнистыми. А вот платья в цветочек советую не покупать: часто они добавляют безвкусицы в образ», — уточнила стилист.

В заключение специалистка назвала облегающие модели и платья с большим количеством складок на юбке неактуальными. «Лучше отказаться и от платьев с объемными рукавами и рукавами-фонариками: они добавляют рукам дополнительный визуальный объем», — подытожила собеседница издания.

Ранее российский стилист раскрыл самые модные оттенки в одежде на лето. Трендовыми станут оттенки сливочного масла, яркий розовый и другие розовые интерпретации, а также пастельные голубые.

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      Екатерина Ештокина
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