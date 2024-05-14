Российского чиновника задержали за взятку в размере почти три миллиона рублей

В Башкирии полиция задержала замдиректора Управления дорожного хозяйства

В Башкирии полиция задержала 40-летнего заместителя директора Управления дорожного хозяйства республики по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Дома и в офисе у мужчины прошли обыски.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемый получал взятки от учредителя компании контрагента на общую сумму 2,9 миллиона рублей. Взамен он оказывал содействие в заключении государственных контрактов по диагностике автомобильных дорог республики, общее покровительство по службе, а также помогал с беспрепятственной приемкой выполненных работ.

Ранее в Саратовской области суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего министра строительства и ЖКХ региона Дмитрия Тепина за оставление более 400 детей-сирот без жилья.

