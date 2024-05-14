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02:23, 14 мая 2024Мир

Пентагон признал ракетный удар ВСУ по Белгороду

Пентагон признал ракетный обстрел ВСУ Белгорода, но отказался его комментировать
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Stringer / Globallookpress.com

Пентагон признал ракетный обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 12 мая, однако комментировать произошедшее отказался. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — подчеркнули в ведомстве.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны украинской армии. Фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» повредили дом в Белгороде. В здании обрушился подъезд с первого по десятый этаж. В результате атаки 27 человек получили ранения разной степени тяжести, еще 15 горожан спасти не удалось.

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      Марина Совина
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