США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

Байден: США не позволят Китаю сделать честную конкуренцию невозможной

США не позволят Китаю заполнить американский рынок электромобилей и сделать честную конкуренцию невозможной. Так о торговле между двумя странами высказался президент Джо Байден, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, КНР захватывает рынок благодаря кибершпионажу. «Когда вы используете подобные тактики, это не конкуренция, это мошенничество», — заявил он после того, как увеличил тарифы на некоторые товары из Китая вчетверо.

Ранее в США увеличили ввозные пошлины на китайские электромобили с 25 до 100 процентов, на литий-ионные аккумуляторы и комплектующие для них с 7,5 до 25 процентов, на фотоэлектрические элементы для солнечных панелей — с 25 до 50 процентов. Тарифы на полезные ископаемые, медицинские маски, а также погрузочные краны из Китая увеличатся с нуля до 25, а на шрицы и иглы — с нуля до 50 процентов.

Ужесточение торговли с КНР объяснили «неприемлемыми рисками для экономической безопасности» страны из-за якобы несправедливой политики Китая, наводняющего мировые рынки товарами, цены на которые «занижены из-за недобросовестной практики».

Действующее руководство США не только сохранило введенные ранее экс-президентом Дональдом Трампом тарифы, но и ужесточило эти меры, также установив новый рекорд по введенным санкциям против китайских компаний. 11 апреля Минторг включил в санкционный список шесть китайских компаний, доведя их общее число за время президентства Байдена до 319. При Трампе ведомство добавило только 306 предприятий. Особое внимание Вашингтон уделяет санкциям, блокирующим инновации.

