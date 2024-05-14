Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

Во время обыска в подмосковном коттедже кадровика МО его супруге стало плохо

Во время обыска в подмосковном коттедже начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова его супруга почувствовала себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время визита следственных органов в двухэтажный коттедж генерала, расположенный в Истринском районе Московской области, там находилась жена и дочь Кузнецова. Стресс вызвал недомогание у обеих, супруге кадровика стало плохо с сердцем.

В результате обыска силовики нашли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Главному кадровику Минобороны предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, будучи главой 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, получил взятку в особо крупном размере от коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу». Генерал-лейтенанту грозит до 15 лет колонии.