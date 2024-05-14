Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

Стилист Рогов: корсеты в сочетании с джинсами стали трендом весны и лета

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Соответствующую информацию он разместил в Telegram.

По словам специалиста, в наступившем сезоне популярными стали корсеты в сочетании с джинсами. «Абсолютный хит этого сезона», — заявил автор поста.

Свои слова Рогов проиллюстрировал снимками моделей, которые продемонстрировали образы с упомянутыми предметами гардероба. Так, манекенщицы сочетали с белыми, черными или синими джинсами корсеты разного оттенка и кроя.

Ранее российский стилист Алеко Надирян назвал самый противоречивый модный тренд весны. Речь шла о брюках капри, которые эксперт описал как «беспощадно режущие ногу штанишки из 1990-х годов».