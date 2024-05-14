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17:21, 14 мая 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета

Стилист Рогов: корсеты в сочетании с джинсами стали трендом весны и лета

Фото: Alexxandra Engel / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2024 года. Соответствующую информацию он разместил в Telegram.

По словам специалиста, в наступившем сезоне популярными стали корсеты в сочетании с джинсами. «Абсолютный хит этого сезона», — заявил автор поста.

Свои слова Рогов проиллюстрировал снимками моделей, которые продемонстрировали образы с упомянутыми предметами гардероба. Так, манекенщицы сочетали с белыми, черными или синими джинсами корсеты разного оттенка и кроя.

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      Екатерина Ештокина
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