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11:38, 14 мая 2024Экономика

ЦБ оспорил передачу акций российского завода государству

ЦБ оспорил в суде взыскание акций Соликамского магниевого завода в пользу России

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Банк России подал апелляционную жалобу на решение о передаче государству акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), принадлежащих миноритариям, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, жалоба ЦБ РФ, выступающего в этом деле в качестве третьего лица, пока не принята к производству.

Ранее решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте по требованию регионального прокурора взыскал 10,5 процента акций СМЗ в пользу России, оспорили более 30 физических и юридических лиц, включая Московскую биржу. В ходе рассмотрения иска представители площадки заявляли, что изъятие у частных инвесторов акций завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках. Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия бумаг, приобретенных на бирже, выражала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей.

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      Дмитрий Воронин
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