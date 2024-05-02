Мосбиржа обжаловала взыскание акций Соликамского завода в пользу государства

Мосбиржа обжаловала взыскание акций миноритариев Соликамского завода в пользу РФ

Московская биржа подала апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), принадлежащих миноритариям, сообщает «Интерфакс».

Ранее решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте по требованию регионального прокурора взыскал 10,5 процента акций СМЗ в пользу России, обжаловали 27 физических и 3 юридических лица. Как отмечает агентство, ни одна из апелляционных жалоб пока не принята к производству, а две из них оставлены без движения для устранения недостатков.

В ходе рассмотрения иска представители Мосбиржи, привлеченной к процессу в качестве третьего лица, заявляли, что изъятие у частных инвесторов акций завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках. Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия бумаг, приобретенных на бирже, выражала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей.