Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 2 мая 2024Экономика

Мосбиржа обжаловала взыскание акций Соликамского завода в пользу государства

Мосбиржа обжаловала взыскание акций миноритариев Соликамского завода в пользу РФ

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московская биржа подала апелляционную жалобу по делу об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ), принадлежащих миноритариям, сообщает «Интерфакс».

Ранее решение Арбитражного суда Пермского края, который в марте по требованию регионального прокурора взыскал 10,5 процента акций СМЗ в пользу России, обжаловали 27 физических и 3 юридических лица. Как отмечает агентство, ни одна из апелляционных жалоб пока не принята к производству, а две из них оставлены без движения для устранения недостатков.

В ходе рассмотрения иска представители Мосбиржи, привлеченной к процессу в качестве третьего лица, заявляли, что изъятие у частных инвесторов акций завода может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках. Кроме того, обеспокоенность прецедентами изъятия бумаг, приобретенных на бирже, выражала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

В начале мая 2022 года суд признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию Соликамского магниевого завода. Изначально его акции изъяли только у мажоритарных акционеров предприятия, но спустя три месяца прокурор потребовал распространить меры и на остальные ценные бумаги. В 2024 году иск был полностью удовлетворен — в пользу РФ было решено передать акции, принадлежащие около 2,3 тысячи миноритарных держателей.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      Жене главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

      Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше