Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:41, 14 мая 2024Силовые структуры

У владельца бренда «Хортица» решили конфисковать активы в России

Генпрокуратура России подала иск об изъятии активов владельца Хортица Черняка

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генпрокуратура России подала иск об изъятии в доход государства активов украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство требует через суд конфисковать у Черняка имущество и предприятия, а также бренд «Хортица». На доходы от своего бизнеса он спонсирует украинскую армию, указывается в иске Генпрокуратуры.

По данным следствия, с февраля по апрель 2022 года Черняк с другими лицами перевел ВСУ более 500 миллионов рублей. Деньги должны были пойти на совершение террористических актов в России. Также он приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

3 июля 2023 года МВД России объявило Черняка в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного против него дело по статье 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ. По нему задержаны доверенные лица бизнесмена.

Черняк возглавляет международный алкогольный холдинг Global Spirits, который владеет брендами водки «Хортиця», «Мороша», Blagoff. У заводов «Русский север» и «Родник и К», которые выпускали этот алкоголь, сменился владелец. Собственником стал Александр Беспалов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он находится под арестом по делу о даче взятки, совершенной группой лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Лондон признал, что разрешил ВСУ атаковать Крым британским оружием. Полуостров обстреливают дальнобойными ракетами

      Иностранный футболист «Зенита» описал жизнь в России

      В Верховной Раде призвали министра обороны Украины уйти в отставку

      Apple и Google запустили сервис борьбы со слежкой

      Двух врачей клиники звездного хирурга Хайдарова задержали

      США высказались о честной торговле с Китаем после увеличения тарифов вчетверо

      Пассажиры занялись сексом во время полета и попали на видео

      МИД Египта назвал Израиль единственным виновником ситуации в Газе

      Женщина ушла от мужа из-за любви к кукурузным палочкам

      Россиянам дали советы перед сдачей квартиры в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше