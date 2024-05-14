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14:45, 14 мая 2024Россия

Ущерб репутации Шойгу из-за арестов в Минобороны оценили

Политолог Минченко заявил, что аресты в Минобороны повлияют на репутацию Шойгу
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Аресты сотрудников Минобороны повлияют на репутацию бывшего главы ведомства Сергея Шойгу. Об этом порталу НСН заявил российский политолог Евгений Минченко.

По словам эксперта, ситуация с арестами бывшего заместителя Шойгу Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова не может не отразиться на авторитете Шойгу, причем как среди населения, так и у политических элит страны.

«Когда коррупционные скандалы в команде, сажают замов, конечно же, это удар по образу и в элитах, и у населения. Это проблема, с этим надо будет работать. Удар по имиджу Минобороны нанесен очень серьезный», — оценил ущерб от ситуации с арестами высших военных чинов.

Минченко добавил, что в случае одобрения Госдумой кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы оборонного ведомства тому придется «перезагружать» ситуацию. Политолог предположил, что команду Шойгу «почистят».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ставить вопрос о «понижении Шойгу в должности» после перевода в Совет безопасности неуместно.

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      Марк Леонов
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