В ФРГ подняли вопрос о количестве воюющих на стороне Украины немецких радикалов

В бундестаге подняли вопрос о количестве воюющих на стороне ВСУ радикалов из ФРГ

Группа членов бундестага ФРГ от Левой партии обратилась к правительству Германии с вопросом о количестве воюющих на стороне Украины немецких радикалов и экстремистов. Соответствующий вопрос депутаты подняли в рамках парламентского запроса к кабмину ФРГ. «Лента.ру» изучила текст письма членов бундестага.

Депутаты напомнили, что после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года было множество сообщений об участии в боевых действиях добровольцев из Германии. Они подчеркивают, что правительство собирает информацию о лицах с немецких гражданством или проживающих на территории Германии людях или причастных к экстремизму или политически мотивированным преступлениям гражданам в том случае, если есть подозрения, что они собираются отправиться на Украину для участия в боевых действиях.

«Имеется ли у федерального правительства (...) информация о том, участвовали ли немецкие правые экстремисты (...) с 2014 года в боевых действиях на Украине на украинской стороне, и если да, то сколько из них участвовали в боевых действиях на Украине с украинской стороны?» — говорится в тексте запроса.

Они также просят правительство разъяснить принадлежность этих лиц к структурам крайне правых группировок. Более того, парламентарии интересуются, имеется ли у этих людей криминальное прошлое, каким образом они классифицируются и имеют ли они разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Ранее депутат бундестага ФРГ от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Севим Дагдален обратила внимание на российских оппозиционеров, демонстрирующих в Германии флаги запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России».