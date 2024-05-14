В Грузии европейские политики выступили на митинге против закона об иноагентах

Европейские политики Рот и Павиленис выступили на митинге у парламента в Тбилиси

Немецкий и литовский депутаты Михаэль Рот и Жигимантас Павиленис выступили на митинге против закона об иноагентах, который проходит у парламента Грузии в Тбилиси. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Грузия».

Сообщается, что депутаты вышли на сцену и поддержали протестующих. Их выступление встретили овациями.

Действия европейских депутатов прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Иностранные политики появляются прямо на политической сцене, представьте себе масштаб происходящего. Естественно, абсолютно недопустимо, когда во внутреннюю политику Грузии пытаются вмешаться извне», — заявил он.

Ранее стало известно, что правительство Грузии отказалось общаться с приехавшими в страну делегациями из Германии, Польши, Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

14 мая парламент Грузии в третьем чтении принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Решение властей вызвало массовые протесты в столице, демонстрантов задерживает спецназ.