В Харьковской области попали в плен десятки членов «Кракена»

Ганчев: более 60 бойцов «Кракена» попали в плен у Харькова, они дают показания

В Харьковской области попали в плен более 60 членов националистического подразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация), они дают показания. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«У нас есть информация от военных, что уже более 60 человек из "Кракена" задержаны. Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках», — сказал он.

Ранее Ганчев заявил, что верит в скорейшее взятие под контроль территории Харьковской области. По его словам, украинские военные сопротивляются, но это дается им все труднее.

В мае в Главном управлении разведки Украины заявили, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Как сообщалось, наступление ВС России направлено на истощение и без того слабых военных резервов ВСУ.