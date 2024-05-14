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07:35, 14 мая 2024Бывший СССР

В Харьковской области ввели план-перехват из-за массового бегства бойцов ВСУ

Марочко: в Харьковской области объявили план-перехват из-за бегства ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Харьковской области ввели план-перехват из-за массового бегства бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с поля боя, заявил в разговоре с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Он рассказал, что на главных дорогах в регионе разместили усиленные блокпосты.

По словам военного эксперта, сотрудники МВД и Службы безопасности Украины «проверяют у всех документы и досматривают автотранспорт», из-за чего на многих участках наблюдаются «километровые пробки». Помимо этого, мобильные блокпосты усилены бронетехникой и «вооруженными людьми без опознавательных знаков».

Ранее украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область в связи с продвижением военных России. Как утверждает глава генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, войска РФ активизировались в районе Волчанска.

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      Маргарита Пименова
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