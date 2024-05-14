В Киеве внезапно заговорили об успехах российских войск

CNN: Киев в последние 72 часа сменил риторику и начал признавать успехи РФ

Риторика украинских властей резко изменилась в последние 72 часа, сообщил обозреватель американского телеканала CNN Ник Пэтон Уолш. Кроме того, отмечается, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начали признавать тактические успехи российских войск.

Так, Киев начал использовать фразы «значительное ухудшение» и «продолжаются оборонительные бои». Как считает журналист, подобные утверждения свидетельствуют о тяжелом положении дел, в котором оказалось государство. «Россия не просто медленно наступает в одном месте, а похоже, наступает в четырех, то есть по всей линии фронта», — отметил Уолш.

Обозреватель заявил, что наибольшее беспокойство украинских властей вызывает граница у Харькова, где войска РФ «установили контроль над девятью деревнями».

Ранее украинская армия перебросила резервы в Харьковскую область в связи с продвижением военных России. Как утверждает глава генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, войска РФ активизировались в районе Волчанска.