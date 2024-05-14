В Китае прокомментировали назначение Белоусова министром обороны России

GT: назначение Белоусова связано с желанием России играть вдолгую на Украине

Назначение бывшего вице-премьера России Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с желанием руководства страны играть вдолгую в конфликте на Украине. Таким образом смену главы Министерства обороны прокомментировало китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на экспертов.

«Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится вести долгую игру на Украине», — заявил преподаватель центра Китая-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.

Он отметил, что выдвижение экс-вице-премьера на должность главы Минобороны также «направлено на то, чтобы использовать его экономические знания и опыт для обеспечения удовлетворения дорогостоящих военных потребностей».

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь в беседе с изданием выразил мнение, что Россия решила делать ставку не только на военные средства в украинском конфликте, но и на обеспечение устойчивого развития и стабильности внутри общества.

По мнению опрошенных экспертов, в том числе благодаря усилиям Белоусова России удалось избежать негативных последствий санкций, что также повлияло на решение назначить его на новую должность.

Ранее в Белом Доме заявили, что не готовы комментировать перестановки в российском правительстве.