Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:45, 14 мая 2024Мир

В Китае прокомментировали назначение Белоусова министром обороны России

GT: назначение Белоусова связано с желанием России играть вдолгую на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Назначение бывшего вице-премьера России Андрея Белоусова на пост министра обороны связано с желанием руководства страны играть вдолгую в конфликте на Украине. Таким образом смену главы Министерства обороны прокомментировало китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на экспертов.

«Решение о назначении Белоусова доказывает, что Россия готовится вести долгую игру на Украине», — заявил преподаватель центра Китая-ШОС по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.

Он отметил, что выдвижение экс-вице-премьера на должность главы Минобороны также «направлено на то, чтобы использовать его экономические знания и опыт для обеспечения удовлетворения дорогостоящих военных потребностей».

Младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь в беседе с изданием выразил мнение, что Россия решила делать ставку не только на военные средства в украинском конфликте, но и на обеспечение устойчивого развития и стабильности внутри общества.

По мнению опрошенных экспертов, в том числе благодаря усилиям Белоусова России удалось избежать негативных последствий санкций, что также повлияло на решение назначить его на новую должность.

Ранее в Белом Доме заявили, что не готовы комментировать перестановки в российском правительстве.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны подробности обыска в подмосковном коттедже кадровика Минобороны

      Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

      Российская армия уничтожила склад ВСУ по наводке украинца

      Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

      Директор ФСО России прибыл в Совет Федерации

      Найдено сбывшееся пророчество Жириновского о новом правительстве России

      Куклачев впервые вышел на связь после операции на сердце

      Полковник рассказал об окружении войск ВСУ на одном направлении

      В Минфине захотели помочь малоимущим россиянам

      Дача главного кадровика Минобороны попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше