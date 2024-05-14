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18:53, 14 мая 2024Бывший СССР

В Минцифры рассказали о планах отменить роуминг между Россией и Белоруссией

В Минцифры рассказали о планах отменить роуминг между Белоруссией и РФ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Минцифры России рассказали о планах отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства Максут Шадаев на заседании в Госдуме, передает РИА Новости.

«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией. (...) Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», — отметил Шадаев.

Он добавил, что основной проблемой при решении этого вопроса является то, что белорусские операторы роуминга встретятся с большим количеством финансовых потерь. Российская сторона, по его словам, согласна с подобными убытками.

О планах отменить роуминг между двумя странами рассказывал госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота в сентябре 2020 года.

Россия и Белоруссия подписали дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве в конце 2019 года.

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