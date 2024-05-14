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12:05, 14 мая 2024Наука и техника

В России напомнили о способном достичь США «оружии Судного дня»

Болтенков: ядерный подводный аппарат «Посейдон» способен достичь США
«Посейдон»

«Посейдон». Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ядерный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Посейдон» является настоящим «оружием Судного дня», способным достичь США. Об этом на страницах газеты «Известия» напомнил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Это "оружие Судного дня", то есть в случае ядерного нападения он должен будет достичь территории Соединенных Штатов и произвести атомный взрыв. В результате появится радиоактивная волна огромных размеров, сметающая все на своем пути», — уверяет автор.

Он подчеркнул, что 100-тонный АНПА имеет длину 25 метров и способен погружаться на глубину до километра. Скорость движения в воде — 60-70 узлов.

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Другими интересными российскими АНПА эксперт считает «Суррогат» и «Цефалопод», предназначенные для противолодочных операций.

В феврале 2023-го Болтенков на страницах газеты написал, что атомные подводные лодки «Хабаровск» и «Белгород» упоминаются в проекте стратегического атомного подводного беспилотника «Посейдон».

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      Иван Потапов
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