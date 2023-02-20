В России рассказали о носителях «торпеды Судного дня»

Историк Болтенков: АПЛ «Хабаровск» станет штатным носителем беспилотников «Посейдон»

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Хабаровск» и «Белгород» упоминаются в проекте стратегического атомного подводного беспилотника «Посейдон». О возможностях носителей торпеды, которую считают оружием Судного дня, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

По его словам, подлодка «Хабаровск» сможет погружаться на большие глубины. Он отметил, что пока неизвестен даже внешний вид перспективной субмарины.

«Обе субмарины упоминаются в проекте российского стратегического атомного подводного беспилотника "Посейдон". Считается, что "Белгород" будет испытательным стендом, а вот уже "Хабаровск" штатным носителем стратегических беспилотников», — сказал Болтенков.

Аналитик отметил, что объединение этих подлодок в одну дивизию позволит грамотно обслуживать и эксплуатировать уникальные субмарины. Он добавил, что в составе Северного флота уже есть 29-я дивизия подводных лодок, оснащенная атомными глубоководными станциями и подлодками-носителями.

В январе главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, что ядерные торпеды «Посейдон» предназначены для ударов по побережью потенциального противника ядерным зарядом большой мощности.