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06:48, 14 мая 2024Мир

В Сербии указали на интересный факт о встрече Вучича с Зеленской

Приезд Зеленской в Белград после визита Си Цзиньпина назвали не случайным

Фото: Marko Djurica / Reuters

Визит жены президента Украины Владимира Зеленского Елены в Белград «очень удачно» состоялся после приезда в страну председателя Китая Си Цзиньпина и появившихся подозрений в отношении Сербии в повороте на Восток. На этот факт указал сербский политолог Младен Мрдаль в разговоре с журналом NIN.

Он обратил внимание, что визит Елены Зеленской не был основательно анонсирован, а ее поездка не освещалась широко государственными СМИ. Как считает аналитик, это объясняется умением президента Сербии Александра Вучича «жонглировать несколькими внешнеполитическими мячами одновременно».

Мрдаль добавил, что й его бы не удивила возможная встреча Вучича с самим украинским лидером. В то же время политолог не увидел, что может выиграть Белград от этого, кроме «некоторых дополнительных внешнеполитических очков на Западе».

Ранее Александр Вучич объяснил встречу с женой Зеленского в Белграде позицией Украины по Косово.

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      Марина Совина
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