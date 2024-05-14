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16:18, 14 мая 2024Мир

В США назвали умным решением назначение Белоусова министром обороны России

Полковник США Уилкерсон: назначение Белоусова главой МО РФ будет умным решением
СюжетМинобороны:
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России назвали умным решением президента страны Владимира Путина. Об этом заявил полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Я на самом деле обеспокоен тем, что делает Путин. Поставить экономиста во главе войск, я думаю, это умный ход. Я бы хотел, чтобы мы из этого извлекли урок», — сказал военный.

Он отметил, что министрами обороны США два раза подряд были военные генералы, что дает им больше власти внутри американского государственного аппарата.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер оценил предложение президента России назначить руководителем российского Минобороны Белоусова вместо Сергея Шойгу как важный и интересный шаг.

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      Семен Александров
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