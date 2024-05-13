Бывший глава Пентагона оценил смену министра обороны России

Экс-глава Пентагона Эспер: смена министра обороны РФ — важный и интересный шаг

Смена министра обороны России — важный и интересный шаг. Так предложение президента России Владимира Путина назначить руководителем российского Минобороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу оценил экс-глава Пентагона Марк Эспер, сообщает CNN.

«Самый важный аргумент, исходящий сейчас из Москвы, заключается в том, что Россия движется к военной экономике», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post объяснила предложение Путина кандидатуры Белоусова. Он нужен президенту России для жесткого контроля выросших военных расходов, сочли журналисты.

Российский лидер предложил назначить бывшего вице-премьера Белоусова министром обороны страны вместо Сергея Шойгу, который руководил оборонным ведомством 12 лет.