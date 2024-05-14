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17:33, 14 мая 2024Мир

В США предупредили об ответе России на размещение американских войск на Украине

Макгрегор: Россия решительно ответит, если США разместят войска на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Россия решительно ответит, если США разместят войска на Украине. Об этом Вашингтон предупредил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Тогда они вступят в войну с Россией. Она будет действовать решительно, чтобы уничтожить их», — отметил военный, отвечая на вопрос о последствиях возможного ввода американских войск на Украину.

Он подчеркнул, что все военные базы, которые будут поддерживать вторгнувшиеся войска, будут ликвидированы российскими силами.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в НАТО не знают, как реагировать на наступление России под Харьковом. Эксперт указал на обрушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под натиском российских войск. Он добавил, что военные РФ ежедневно уничтожают украинские ударные вооружения в ходе контрбатарейной борьбы.

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      Семен Александров
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