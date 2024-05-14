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14:03, 14 мая 2024Мир

В США признали отставание от России в развитии РЭБ

Defense One: США по-прежнему отстают от России в развитии средств РЭБ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

США по-прежнему отстают от России в развитии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет интернет-издание Defense One.

«Разрыв между тем, где должны быть Соединенные Штаты, и тем, где мы находимся, по моему мнению, продолжает увеличиваться», — цитирует портал отставного генерал-лейтенанта армии США Майка Нагата.

Как отмечает старший научный сотрудник Гудзоновского института Дэниел Патт, конфликт на Украине показал, насколько западное вооружение уязвимо перед российскими средствами РЭБ. По его словам, российским военным удалось снизить точность управляемого реактивного снаряда M982 Excalibur с GPS-навигацией с 70 до 6 процентов.

Ранее гендиректор компании-разработчика «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко заявил, что в зоне специальной военной операции на Украине появились роботы-подавители дронов, работающие на основе системы РЭБ «Тритон».

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      Виктория Кондратьева
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