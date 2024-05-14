Володин раскритиковал предложение Мурашко заменить врачей на ИИ

Председатель Госдумы Володин: проблема нехватки врачей важнее развития ИИ

Проблема нехватки кадров в медицине важнее развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Подобным образом он раскритиковал позицию кандидата на пост главы Минздрава России Михаила Мурашко.

«Вы сейчас так подробно и воодушевленно рассказывали про искусственный интеллект. Никакой искусственный интеллект не заменит врача... Было бы лучше, если бы мы здесь обсудили вопросы дефицита кадров, а вы предлагаете нам там, где дефицит кадров, заменить это все искусственным интеллектом», — сказал спикер Думы.

Володин предложил Мурашко оставить тему цифровизации исполняющему обязанности главы Минцифры Максуту Шадаеву и найти врачей для больниц. Он также отметил, что в некоторых сельских районах наблюдается дефицит кадров до 80 процентов. Также он отметил, что присутствует нехватка педиатров и узких специалистов.

Ранее Володин дал оценку кандидатам в новый состав правительства. По его мнению, все кандидаты являются профессионалами и обладают необходимым для нахождения в должностях опытом.