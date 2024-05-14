Врачи приняли симптомы рака у женщины за распространенное заболевание кишечника

В течение четырех лет врачи диагностировали 31-летней Андреа Бэджи синдром раздраженного кишечника, инфекцию мочевыводящих путей и даже разрыв аппендикса, в то время как у нее развивался рак. Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

По словам женщины, первые симптомы рака кишечника — сильные боли в животе, особенно в районе аппендикса — появились у нее еще в 2020 году. Тогда она списала проявления болезни на переживания из-за кончины матери, поэтому не придала им значения.

Когда боль стала нестерпимой, Бэджи обратилась к врачам, однако те приняли симптомы рака за признаки распространенной болезни — синдрома раздраженного кишечника. Один специалист и вовсе лишь по жалобам пациентки на боль диагностировал ей инфекцию мочевыводящих путей. Проведенное ей УЗИ также не выявило патологий. Бэджи призналась, что облегчение ей приносил лишь прием антибиотиков, но каждый раз после их отмены ее состояние ухудшалось.

Когда же у женщины начались сильные запоры и она стала стремительно худеть, врачи отправили ее на МРТ, показавшее обширное воспаление в области малого таза. Медики решили, что у пациентки разрыв аппендикса.

Спустя шесть месяцев после появления первых симптомов организм женщины перестал справляться с функцией очищения: из-за непроходимости кишечника у нее начались постоянные приступы рвоты. Бэджи срочно доставили в больницу для экстренной операции, так она не могла опорожнить кишечник в течение трех недель.

В ходе восьмичасовой операции врачи удалили пациентке часть кишечника, в которой обнаружили новообразование, и соединили две его части, что помогло избежать установки калоприемника. Также во время хирургического вмешательства Бэджи вырезали аппендикс и несколько лимфатических узлов. При этом даже после этого медики продолжали настаивать, что у женщины внутрибрюшная инфекция, и только результаты биопсии показали рак третьей стадии.

Я расплакалась, для меня это было шоком, потому что все это время мне говорили, что все мои проблемы из-за аппендикса Анреа Бэджи пациентка с раком кишечника

Женщина прошла курс профилактической химиотерапии, так как, по словам специалистов, новообразование было полностью удалено во время операции. «Я выздоровела, но в течение следующих пяти лет мне нужно проходить регулярные обследования, — рассказала Бэнджи. — Учитывая все, через что мне пришлось пройти, я настоятельно рекомендую добиваться от врачей постановки точного диагноза, так как только вы знаете свой организм и чувствуете ухудшение состояния здоровья».

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