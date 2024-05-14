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09:46, 14 мая 2024Россия

ВСУ сбросили взрывное устройство на легковушки в Белгородской области

Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на легковушки в белгородском Совхозном

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывное устройство на легковые автомобили в поселке Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава разъяснил, что устройство упало с беспилотного летательного аппарата. По информации Гладкова, в результате происшествия машины загорелись, кроме того, огонь перекинулся на гараж на территории частного дома.

«Никто из мирных жителей не пострадал», — написал белгородский губернатор.

До этого стало известно, что белгородское село Новая Таволжанка подверглось обстрелу со стороны Украины. Тогда оказались повреждены шесть частных домовладений и автомобиль. Из-за атаки украинских войск без электричества остались жители одной из улиц.

Еще раньше ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Отрадное Белгородского района упал и сдетонировал беспилотник.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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