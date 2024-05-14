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01:33, 14 мая 2024Россия

ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Фото: Denny Müller / Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Он уточнил в своем Telegram-канале, что в результате атаки никто не пострадал.

Как указал глава российского региона, при обстреле были повреждены шесть частных домовладений и автомобиль. Из-за атаки украинских войск повреждения получила линия электропередачи, без электричества остались жители одной из улиц.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. В селе Отрадное Белгородского района упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Из-за взрыва повредилась кровля в частном жилом домовладении.

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      Маргарита Пименова
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