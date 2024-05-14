Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в Новотроицком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Новотроицком. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, взрывоопасный предмет был сброшен в понедельник, 13 мая, в 23:10.

Ранее украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР.