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07:19, 14 мая 2024Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в Новотроицком

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет в Новотроицком

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет в Новотроицком. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По его данным, взрывоопасный предмет был сброшен в понедельник, 13 мая, в 23:10.

Ранее украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку в ДНР.

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      Марина Совина
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